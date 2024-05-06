В Азербайджане готовится новый законопроект «Об ответственном обращении с животными»

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В Минэкологии и природных ресурсов провели очередные общественные слушания с целью проинформировать общественность о подготовке законопроекта «Об ответственном обращении с животными», а заодно выслушать и обсудить предложения, связанные с совершенствованием законодательства в этой сфере.

На совещании в целях устранения случаев жестокого обращения с животными и безразличия общества к таким случаям были обсуждены вопросы внесения новых усовершенствований в законодательную систему с целью определения правовых основ содержания животных физическими и юридическими лицами.