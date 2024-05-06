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Азербайджан поставил в Россию уже 71 миллион яиц

Азербайджан поставил в Россию уже 71 миллион яиц

С начала текущего месяца Азербайджан и Турция экспортировали на российский рынок новые партии пищевого куриного яйца в 62,2 миллиона штук. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Первая из стран ввезла наибольшие объёмы – 41,6 миллиона. Специалисты ведомства проконтроллировали ввоз обоих партий, провело проверку документов и физический досмотр, сверили маркировку продукцию и отобрали пробы на показатели безопасности и качества. Нарушений при поставках и проблем с качеством товара выявлено не было. Также поступившая продукция полностью отвечает российским требованиям. В связи с этим принято решение разрешить поставки. Откуда ввозилась продукция, не уточняется.

Таким образом, всего из Азербайджана с открытия беспошлинного импорта на российский рынок уже было поставлено около 71 миллиона яиц. Турция к апрелю экспортировала свыше 12 миллионов штук. Также с 22 апреля по 1 мая она ввезла ещё 2,2 миллиона через пункт пропуска «Морской порт Новороссийск».

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