Медведев предрек «мировую катастрофу» и пригрозил ядерными ударами по Вашингтону, Парижу и Лондону

486 Просмотров

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения нестратегических ядерных сил с тем, что на западе расширяется «хор безответственных негодяев», которые призывают к отправке своих войск в Украину.

«Происходит какая-то тотальная деградация правящего класса на Западе. Этот класс реально не желает логически связать элементарные вещи. Отправка своих войск на территорию б. Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать», – предупредил он

«Никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит-10. Наступит мировая катастрофа. Это, кстати, смогли понять Кеннеди и Хрущев больше 60 лет назад. Но никак не хотят осознать нынешние дорвавшиеся до власти на Западе инфантильные дебилы.

И именно поэтому сегодня Генштаб начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», – заявил он.