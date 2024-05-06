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Соросы, Рокфеллеры и Прицкеры финансируют пропалестинских активистов

Соросы, Рокфеллеры и Прицкеры финансируют пропалестинских активистов

Несколько крупнейших спонсоров президента США Джо Байдена оказывают финансовую поддержку отдельным организаторам демонстраций в поддержку Палестины.

Об этом сообщила в воскресенье газета Politico.

По ее информации, среди таких спонсоров наиболее влиятельные семьи в кругах Демократической партии США, в частности, Соросы, Рокфеллеры и Прицкеры. Как пишет издание, за протестами в кампусе Колумбийского университета и других американских вузов стоят организации Jewish Voice for Peace и IfNotNow, которые финансируются фондом Tides, основанным Джорджем Соросом и получавшим средства от Билла и Мелинды Гейтс. Фонд, согласно налоговым декларациям, за последние пять лет направил Jewish Voice for Peace почти $500 тыс.

По данным Politico, Дэвид Рокфеллер – младший (один из попечителей Фонда Рокфеллера) в 2022 году перевел Tides порядка $300 тыс.

Наследники основателя корпорации Hyatt Hotels Corporation Сьюзан и Ник Прицкеры, как сообщает издание, оказывают поддержку другим организациям, отстаивающим права палестинцев. Эта одна из богатейших семей мира несколько месяцев назад пожертвовала $6,6 тыс. предвыборному фонду Байдена и перечислила на его избрание президентом более $300 тыс. в 2020 году.

В американских университетах проходят массовые акции в защиту Палестины, против действий Израиля и его поддержки властями США. С 18 апреля на таких демонстрациях в более чем 30 университетах полиция задержала свыше 2 тыс. человек.

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