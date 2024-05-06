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Палубный Bayraktar совершил рекордный полет

Палубный Bayraktar совершил рекордный полет

Палубный беспилотник Bayraktar TB3 турецкой компании Baykar совершил рекордный полет с двигателем турецкого производства.

Об этом пишет Daily Sabah.

Отмечается, что в ходе 34-го и 35-го испытательных полетов дрон поднялся на высоту более десяти километров и побил рекорд. Аппарат оснастили двигателем PD-170, разработанным компанией TUSAS Engine Industries.

«Взлетев с помощью PD-170, новый беспилотный летательный аппарат во время испытаний поднялся на максимальную высоту, которой до сих пор не достигал ни один самолет с отечественным двигателем», — говорится в сообщении.

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