Палубный Bayraktar совершил рекордный полет

214 Просмотров

Палубный беспилотник Bayraktar TB3 турецкой компании Baykar совершил рекордный полет с двигателем турецкого производства.

Об этом пишет Daily Sabah.

Отмечается, что в ходе 34-го и 35-го испытательных полетов дрон поднялся на высоту более десяти километров и побил рекорд. Аппарат оснастили двигателем PD-170, разработанным компанией TUSAS Engine Industries.

«Взлетев с помощью PD-170, новый беспилотный летательный аппарат во время испытаний поднялся на максимальную высоту, которой до сих пор не достигал ни один самолет с отечественным двигателем», — говорится в сообщении.