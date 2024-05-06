В Италии рассказали о странном поведении Путина

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Бывший член Сената Италии Фабрицио Чиччитто рассказал одной из крупнейших газет страны, Corriere della Sera, как президент РФ Владимир Путин убил на охоте двух косуль, лично вырезал ножом у убитого животного сердце и предложил его съесть Сильвио Берлускони – многолетнему премьер-министру Италии, на тот момент также члену Сената. Чиччитто представлял в верхней палате итальянского парламента партию Берлускони «Вперёд, Италия», пишет «Радио Свобода».

По словам Чиччитто, о жестокости Путина рассказал ему сам бывший премьер, которого та охота заставила «засомневаться» в человеческих качествах президента России. «Владимир показал мне жестокий характер, которого до этого я не представлял», – приводит Чиччитто слова, сказанные ему Берлускони.

Сама история, согласно публикации Corriere della Sera, произошла в 2013 году в России, где Берлускони был во время отпуска на даче у Путина (где именно, в публикации не говорится).

«Путин предложил пойти на охоту. Когда мы шли по снегу, он увидел двух косуль. Застрелив обеих, он удовлетворенно посмотрел на меня – и сказал: «Сегодня я предложу вам потрясающую еду». Держа в руке нож, он спустился вниз по склону, чтобы подойти к животным. Затем он извлёк у одного из них сердце. Мужчина из его эскорта достал деревянный поднос, дал его мне и положил на него кусок кровоточащего мяса… Меня вырвало», – цитирует Чиччитто рассказ Берлускони.

Об эпизоде с охотой зимой на даче ещё в 2013 году писала газета La Stampa в статье об отношениях Путина и Берлускони, однако в ней не было указаний на источники информации. Чиччитто же подтвердил, что ему об охоте рассказал лично Берлускони.

Также, оценивая президента России, бывший член Сената Италии сказал, что «Путин первым понял, что через Интернет можно проводить политику и проникать в систему либеральных демократий, которую он презирает, и манипулировать ею. Через Интернет он поддерживал Brexit, сепаратистский референдум Каталонии, предвыборную кампанию Дональда Трампа. Он всегда стремился дестабилизировать Запад. Но Берлускони замалчивал это».