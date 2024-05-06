СМИ: Компания Excalibur Army поставит в Азербайджан более 70 единиц самоходных гаубиц

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По неофициальным данным компания Excalibur Army поставит в Азербайджан более 70 единиц самоходных гаубиц 155mm/L45 «DITA».

Орудие установлено на шасси «Татра» с колесной формулой 8х8. Максимальная дальность стрельбы составляет 35 км.

По данным СМИ, предполагаемую поставку гаубиц в Баку подтвердил и депутат парламента Словакии Юрай Крупа. По его словам, сегодня государственные компании предпочитают производство стволов для Азербайджана, а не поставку этих комплектующих для САУ «Zuzana», предназначенных для Украины.