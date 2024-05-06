Папа Римский отказывается ехать на конференцию по Украине, если там не будет России

160 Просмотров Папа Римский Франциск выразил готовность присоединиться к июньской мирной конференции по Украине в Швейцарии только при условии, что на мероприятие будет приглашена и Россия. Об этом РИА Новости рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Приглашение на конференцию было отправлено президентом Швейцарии Виолой Амерд, сообщает газета Blick. Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявления папы Франциска о конфликте на Украине «странными». Конференция запланирована на 15-16 июня вблизи города Люцерн.