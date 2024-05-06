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Папа Римский отказывается ехать на конференцию по Украине, если там не будет России

Папа Римский отказывается ехать на конференцию по Украине, если там не будет России

Папа Римский Франциск выразил готовность присоединиться к июньской мирной конференции по Украине в Швейцарии только при условии, что на мероприятие будет приглашена и Россия. Об этом РИА Новости рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Приглашение на конференцию было отправлено президентом Швейцарии Виолой Амерд, сообщает газета Blick.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявления папы Франциска о конфликте на Украине «странными».

Конференция запланирована на 15-16 июня вблизи города Люцерн.

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