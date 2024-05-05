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Наши дзюдоисты выиграли Кубок Европы в командном зачете

Наши дзюдоисты выиграли Кубок Европы в командном зачете

В Гёйгёле подведены итоги Кубка Европы по дзюдо среди юниоров.

Сборная Азербайджана завоевала на турнире 14 медалей, что сделало ее первой в командном зачете, сообщает «Репорт». Наши дзюдоисты взяли 4 золотые, 1 серебряную и 9 бронзовых медалей.

Вышедшие сегодня на татами члены сборной Мехти Аббасов (81 кг) и Субхан Ахундов (+90 кг) удостоились золотых медалей, Джасур Ибадлы (81 кг) и Гусейн Эйвазлы (90 кг) стали бронзовыми призерами.

По итогам турнира второе место в общекомандном зачете заняла Франция (2-4-4), третье – Турция (1-3-0).

Отметим, что в турнире приняли участие 323 дзюдоиста из 14 стран.

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