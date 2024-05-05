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Власти Турции основали Фонд МИД страны

Власти Турции основали Фонд МИД страны

В Турции создается Фонд Министерства иностранных дел страны, одной из основных основных функций которого станет передача новым поколениям опыта и знаний кадровых дипломатов.

Новый фонд будет функционировать в качестве академической структуры в сфере гражданской дипломатии, а его сотрудниками станут опытные дипломаты в отставке.

Фонд, главой которого станет глава МИД Турции, внесет весомый вклад в обучение молодых специалистов в сфере дипломатии.

Законодательная база деятельности Фонда МИД Турции уже подготовлена, а соответствующий законопроект, как ожидается, будет внесет в парламент страны в течение ближайшей недели.

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Власти Турции основали Фонд МИД страны
Мир

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