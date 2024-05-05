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Ливни парализовали движение в Кюрдамирском районе

Ливни парализовали движение в Кюрдамирском районе

Интенсивные дожди в Кюрдамирском районе вызвали ряд последствий.

После сильного дождя, продолжавшегося сегодня вечером несколько часов, затопило несколько улиц и проспектов райцентра, из-за чего было парализовано движение по ряду направлений, сообщает «Репорт».

Согласно информации, наиболее сложная ситуация наблюдается на Бакинском проспекте и проспекте Гейдара Алиева, улицах Ханлара Сафаралиева и Шахрияра.

В настоящее время на территории работает живая сила и техника коммунальных служб, для устранения последствий ливней принимаются необходимые меры.

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