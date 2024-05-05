Ливни парализовали движение в Кюрдамирском районе |
Марков: Спасибо, Мехрибан ханум, от всего нашего православного народа |
Техника РМК покидает Азербайджан (видео) |
Иран планирует строительство «ядерного острова» АЭС «Карун» |
В ООН заявили о полномасштабном голоде на севере Газы |
Коротченко призвал «безжалостно рубить щупальца Макрона» на Южном Кавказе |
Азербайджан ведет дискуссии о перемирии на время COP29 |
Баку назван третьим по популярности инвестнаправлением в мире |
Франция отправила войска на передовую в Донбасс |
Главное Мир

Финляндия задумалась о срочном строительстве завода по выпуску тротила

Финляндия задумалась о срочном строительстве завода по выпуску тротила

Финляндия хочет в срочном порядке построить завод по производству тротила из-за нехватки взрывчатых веществ в Европе, сообщает в воскресенье общественный вещатель Yle.

«Нам необходимо значительно увеличить производство взрывчатых веществ. Поэтому мы должны серьезно рассмотреть роль отечественной промышленности в этом вопросе», – приводит слова министра обороны Антти Хяккянена Yle.

По словам Хяккянена, Финляндия донесла до своих союзников необходимость скорейшего принятия решений о строительстве завода, обосновав это тем, что Россия вторглась в Украине.

В Европе наблюдается критический дефицит взрывчатых веществ, отмечает Yle. Единственный завод по производству тротила в ЕС находится в Польше, но уровень производства не соответствует спросу, говорится в материале.

Теги:
Из этой рубрики
Власти Турции основали Фонд МИД страны
Мир

Власти Турции основали Фонд МИД страны

2024/05/05, 23:21
Финляндия задумалась о срочном строительстве завода по выпуску тротила
Мир

Финляндия задумалась о срочном строительстве завода по выпуску тротила

2024/05/05, 22:52
Al Jazeera осудила запрет на работу в Израиле
Мир

Al Jazeera осудила запрет на работу в Израиле

2024/05/05, 21:20
Полиция обыскала офисы Al Jazeera в Израиле (видео)
Мир

Полиция обыскала офисы Al Jazeera в Израиле (видео)

2024/05/05, 20:53
В Британии депутат отметил победу на выборах возгласом "Аллаху Акбар" (видео)
Мир

В Британии депутат отметил победу на выборах возгласом «Аллаху Акбар» (видео)

2024/05/05, 20:40
Иран планирует строительство «ядерного острова» АЭС «Карун»
Мир

Иран планирует строительство «ядерного острова» АЭС «Карун»

2024/05/05, 19:51
В ООН заявили о полномасштабном голоде на севере Газы
Мир

В ООН заявили о полномасштабном голоде на севере Газы

2024/05/05, 19:22
Чубайс может получить в России статус иноагента
Мир

Чубайс может получить в России статус иноагента

2024/05/05, 18:40
Ремонт поликлиники в Ирпене, финансируемый Азербайджаном, завершится к концу года (фото)
Мир

Ремонт поликлиники в Ирпене, финансируемый Азербайджаном, завершится к концу года (фото)

2024/05/05, 18:00