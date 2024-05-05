Финляндия задумалась о срочном строительстве завода по выпуску тротила

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Финляндия хочет в срочном порядке построить завод по производству тротила из-за нехватки взрывчатых веществ в Европе, сообщает в воскресенье общественный вещатель Yle.

«Нам необходимо значительно увеличить производство взрывчатых веществ. Поэтому мы должны серьезно рассмотреть роль отечественной промышленности в этом вопросе», – приводит слова министра обороны Антти Хяккянена Yle.

По словам Хяккянена, Финляндия донесла до своих союзников необходимость скорейшего принятия решений о строительстве завода, обосновав это тем, что Россия вторглась в Украине.

В Европе наблюдается критический дефицит взрывчатых веществ, отмечает Yle. Единственный завод по производству тротила в ЕС находится в Польше, но уровень производства не соответствует спросу, говорится в материале.