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В США испытывают ракеты большой дальности для вертолетов

В США испытывают ракеты большой дальности для вертолетов

Корпус морской пехоты США начал летные испытания новой ракеты большой дальности Long Range Attack Missile (LRAM), которая повысит эффективность ударных вертолетов AH-1Z Viper («Гадюка»). Об этом пишет The War Zone (TWZ).

В основе нового оружия лежит неизвестная ракета из арсенала Военно-воздушных сил (ВВС) США. LRAM позволит вертолетам поражать движущиеся цели на суше и на воде на расстоянии почти 280 километров. Первый боевой пуск ракеты планируют провести в 2025 финансовом году. В публикации подчеркнули, что сейчас AH-1Z несут ракеты класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire с дальностью около 11 километров и AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile, поражающие цели на расстоянии до 8 километров.

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