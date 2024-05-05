В США испытывают ракеты большой дальности для вертолетов

82 Просмотров

Корпус морской пехоты США начал летные испытания новой ракеты большой дальности Long Range Attack Missile (LRAM), которая повысит эффективность ударных вертолетов AH-1Z Viper («Гадюка»). Об этом пишет The War Zone (TWZ).

В основе нового оружия лежит неизвестная ракета из арсенала Военно-воздушных сил (ВВС) США. LRAM позволит вертолетам поражать движущиеся цели на суше и на воде на расстоянии почти 280 километров. Первый боевой пуск ракеты планируют провести в 2025 финансовом году. В публикации подчеркнули, что сейчас AH-1Z несут ракеты класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire с дальностью около 11 километров и AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile, поражающие цели на расстоянии до 8 километров.