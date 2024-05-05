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Al Jazeera осудила запрет на работу в Израиле

Al Jazeera осудила запрет на работу в Израиле

Медиасеть Al Jazeera осудила запрет на ее работу в Израиле, назвав решение властей еврейского государства «преступным актом» и заявив, что нарушение свободы прессы «противоречит международному и гуманитарному праву».

«По иронии судьбы, в то время как весь мир отмечал Международный день свободы печати, израильское правительство закрыло офисы Al Jazeera, лишив общественность доступа к ее контенту, игнорируя общепризнанные основы свободы выражения мнений. Медиасеть Al Jazeera решительно осуждает этот преступный акт, нарушающий права человека и основное право на доступ к информации», – говорится в заявлении холдинга.

Сеть отвергла обвинения в нарушении профессиональных стандартов, а также призвала международные организации, занимающиеся вопросами свободы прессы и прав человека, осудить «неоднократные нападения на журналистов со стороны Израиля и призвать виновных к ответу». Кроме того, медиахолдинг пообещал «использовать все доступные каналы через международные правовые институты в своем стремлении защитить как свои права и права журналистов, так и право общества на информацию».

«Продолжающееся подавление Израилем свободной прессы, рассматриваемое как попытка скрыть свои действия в секторе Газа, противоречит международному и гуманитарному праву. Прямые преследования и убийства журналистов, аресты, запугивания и угрозы со стороны Израиля не удержат Al Jazeera от выполнения своих обязательств по освещению событий», – добавили авторы заявления.

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