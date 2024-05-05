В Каире подошли к концу переговоры по Газе

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Очередной раунд консультаций в Каире по урегулированию конфликта в секторе Газа с участием представителей Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС завершился. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По сведениям источника телеканала в ХАМАС, делегация движения покинет Каир и вернется в Доху. О каких-либо итогах консультаций информация не приводится.

Между тем газета Al Araby Al Jadeed со ссылкой на источник в Египте пишет, что Каир и Доха продолжают посреднические усилия на всех уровнях с целью достижения соглашения о введении в секторе Газа режима прекращения огня. Однако, по словам собеседника издания, стороны все еще обсуждают детали сделки, в том числе возвращение временно перемещенных лиц на север анклава, гарантии соблюдения режима прекращения огня, полный вывод израильских сил из сектора Газа, а также список содержащихся в тюрьмах еврейского государства палестинских заключенных, которых ХАМАС требует освободить в обмен на израильских заложников.

Согласно утверждению источника Al Araby Al Jadeed, проект соглашения предполагает три этапа завершения конфликта в секторе Газа. По его информации, представители администрации США заявили о трудностях при попытках убедить Израиль завершить военную операцию в анклаве и предложили поэтапное решение конфликта. В связи с этим делегация ХАМАС решила сократить число заложников, которых оно готово отпустить на первом этапе сделки, с 33 до 10. Движение опасается, что Израиль вновь начнет боевые действия после освобождения всех заложников из числа гражданских лиц.