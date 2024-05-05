Техника РМК покидает Азербайджан (видео) |
Иран планирует строительство «ядерного острова» АЭС «Карун» |
В ООН заявили о полномасштабном голоде на севере Газы |
Коротченко призвал «безжалостно рубить щупальца Макрона» на Южном Кавказе |
Азербайджан ведет дискуссии о перемирии на время COP29 |
Баку назван третьим по популярности инвестнаправлением в мире |
Франция отправила войска на передовую в Донбасс |
Семенович и Алканоглу выиграли марафон в Баку (обновлено, фото, видео) |
Сиявуш Гейдаров отметил религиозную толерантность в Азербайджане |
Главное Политика

В Каире подошли к концу переговоры по Газе

В Каире подошли к концу переговоры по Газе

Очередной раунд консультаций в Каире по урегулированию конфликта в секторе Газа с участием представителей Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС завершился. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По сведениям источника телеканала в ХАМАС, делегация движения покинет Каир и вернется в Доху. О каких-либо итогах консультаций информация не приводится.

Между тем газета Al Araby Al Jadeed со ссылкой на источник в Египте пишет, что Каир и Доха продолжают посреднические усилия на всех уровнях с целью достижения соглашения о введении в секторе Газа режима прекращения огня. Однако, по словам собеседника издания, стороны все еще обсуждают детали сделки, в том числе возвращение временно перемещенных лиц на север анклава, гарантии соблюдения режима прекращения огня, полный вывод израильских сил из сектора Газа, а также список содержащихся в тюрьмах еврейского государства палестинских заключенных, которых ХАМАС требует освободить в обмен на израильских заложников.

Согласно утверждению источника Al Araby Al Jadeed, проект соглашения предполагает три этапа завершения конфликта в секторе Газа. По его информации, представители администрации США заявили о трудностях при попытках убедить Израиль завершить военную операцию в анклаве и предложили поэтапное решение конфликта. В связи с этим делегация ХАМАС решила сократить число заложников, которых оно готово отпустить на первом этапе сделки, с 33 до 10. Движение опасается, что Израиль вновь начнет боевые действия после освобождения всех заложников из числа гражданских лиц.

Теги:
Из этой рубрики
В Каире подошли к концу переговоры по Газе
Политика

В Каире подошли к концу переговоры по Газе

2024/05/05, 21:07
Си хочет покончить с войной в Украине
Политика

Си хочет покончить с войной в Украине

2024/05/05, 20:20
ОЗА напоминает о роли армянской церкви в изгнании азербайджанцев
Политика

ОЗА напоминает о роли армянской церкви в изгнании азербайджанцев

2024/05/05, 19:35
Мирзоян отправится в Венгрию
Политика

Мирзоян отправится в Венгрию

2024/05/05, 17:45
Азербайджан ведет дискуссии о перемирии на время COP29
Политика

Азербайджан ведет дискуссии о перемирии на время COP29

2024/05/05, 17:31
Помощница Гутерриша посетит приграничные с Азербайджаном области Армении
Политика

Помощница Гутерриша посетит приграничные с Азербайджаном области Армении

2024/05/05, 16:08
Сторонникам Макрона предрекли поражение на выборах в Европарламент
Политика

Сторонникам Макрона предрекли поражение на выборах в Европарламент

2024/05/05, 12:35
Грузинский депутат обвинил Запад в двойных стандартах
Политика

Грузинский депутат обвинил Запад в двойных стандартах

2024/05/05, 09:13
Диалог Израиля и ХАМАС ни к чему не привел
Политика

Диалог Израиля и ХАМАС ни к чему не привел

2024/05/05, 09:00