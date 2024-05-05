Полиция обыскала офисы Al Jazeera в Израиле (видео)

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Израильская полиция провела рейд в офисах телеканала Al Jazeera и конфисковала оборудование телеканала после решения кабмина о прекращении его вещания в Израиле. Об этом сообщил министр связи Шломо Кархи в Х.

«Закрываем Al Jazeera. Инспекторы министерства связи при поддержке израильской полиции в настоящий момент проводят рейды в офисах Al Jazeera в Иерусалиме и конфискуют оборудование канала», — написал он.

Источник в Al Jazeera сообщил Reuters, что рейд провели в номере отеля, который телеканал использовал в качестве фактического офиса после решения правительства запретить вещание в стране.

