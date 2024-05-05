ОЗА напоминает о роли армянской церкви в изгнании азербайджанцев

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Как известно, согласно договоренности, достигнутой между Азербайджаном и Арменией 19 апреля 2024 года, было принято решение об осуществлении определенных практических шагов относительно делимитации границы.

Однако в последние дни ряд провокационных сил в Армении изо всех сил стараются помешать реализации данной договоренности, которая могла бы способствовать достижению прочного мира между двумя странами. Вызывает крайнее беспокойство тот факт, что в этих процессах активную роль играют религиозные деятели армянской григорианской церкви. Эти священнослужители выдвигают политические требования, выступают против мира с Азербайджаном и открыто призывают к реваншу и войне.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении также говорится: «Деятельность армянской григорианской церкви против мира в дни проведения в Азербайджане Всемирного форума по межкультурному диалогу вызывает сожаление и свидетельствует об их многочисленных целях. Следует отметить, что армянская григорианская церковь проявила особую активность в изгнании азербайджанцев из Армении и военной агрессии Армении против Азербайджана.

Община Западного Азербайджана призывает международное сообщество и мировых религиозных лидеров осудить действия армянской григорианской церкви и поддержать прочный мир между Азербайджаном и Арменией».