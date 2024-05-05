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Чубайс может получить в России статус иноагента

Чубайс может получить в России статус иноагента

Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев готовит обращение в Министерство юстиции для того, чтобы признать бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса иностранным агентом, передает «Московский комсомолец».

По мнению Хамзаева, Минюст РФ, а также Росфинмониторинг и ФСБ должны обратить внимание на сообщения о том, что Анатолий Чубайс и его компания на вывезенные из России деньги открывают при Тель-Авивском Университете «Центр российских исследований».

Депутат предлагает признать Анатолия Чубайса иностранным агентом и подготовил со своей стороны обращения в эти ведомства.

Также Хамзаев считает, что в отношении Чубайса необходимо начать разбирательства антикоррупционного характера и выяснить, каким образом он вывел деньги из страны и теперь финансирует на них «сомнительные центры в Израиле».

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