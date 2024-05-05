Ремонт поликлиники в Ирпене, финансируемый Азербайджаном, завершится к концу года (фото)

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К концу текущего года при финансовой поддержке азербайджанского государства планируется завершить капитальный ремонт серьезно пострадавшей в результате войны поликлиники в украинском городе Ирпень.

Об этом говорится в сообщении мэрии Ирпеня.

По информации, в настоящее время идет второй этап реконструкции здания. Речь идет о строительстве убежища, установке систем пожарной сигнализации и вентиляции.

Завершен первый этап капитального ремонта поликлиники в Ирпене. На ремонтные работы, проводимые при финансовой поддержке представительства SOCAR в Украине, выделено 60 млн (более 1,5 млн долларов).