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Азербайджан ведет дискуссии о перемирии на время COP29

Азербайджан ведет дискуссии о перемирии на время COP29

Азербайджан может предложить странам заключить перемирие на время проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

С данным заявлением в интервью газете Observer выступил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Мы ведем дискуссии с разными партнерами о перемирии на время COP, как в период Олимпиады. Но это на ранней стадии обсуждения. Это потребует дополнительных консультаций и обсуждений», — отметил Х.Гаджиев.

По его словам, Азербайджан прилагает и будет продолжать дополнительные усилия, чтобы сделать COP29 еще одной историей успеха в области мира и конференцией для достижения мира, наряду с проблемой борьбы с изменением климата.

«Мы работаем над продвижением мирной повестки дня. Климатический кризис, вероятно, усугубит нехватку продовольствия и воды, может увеличить масштабы миграции, усиливая давление на государства и потенциально вызывая пограничные проблемы.

Безопасность состоит из множества элементов, и нельзя отрицать, что климатические воздействия, изменение окружающей среды или экологические проблемы имеют отношение к национальной безопасности и миру», – отметил он. «Изменение климата – это часть национальной и глобальной безопасности», – добавил Гаджиев.

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