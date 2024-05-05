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Нетаньяху против контроля ХАМАС над Газой

Нетаньяху против контроля ХАМАС над Газой

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о неприемлемости ситуации, при которой боевики радикального палестинского движения ХАМАС вновь возьмут контроль над сектором Газа.

«Мы не готовы смириться с положением дел, при котором батальоны ХАМАС выйдут из своих бункеров, снова возьмут под свой контроль Газу, восстановят свою военную инфраструктуру и снова будут угрожать гражданам Израиля в окружающих [анклав] поселениях, в городах на юге страны, во всех частях государства», – говорится в заявлении канцелярии премьера.

Он добавил, что Израиль не отказывался от прекращения огня в секторе Газа и все еще готов пойти на него в обмен на освобождение удерживаемых в анклаве заложников.

«Израиль был готов и все еще готов на паузу в боевых действиях для освобождения наших заложников. Это мы сделали, когда освободили 124 наших заложника и затем вернулись к боевым действиям. Это же мы готовы сделать сейчас», – сказал Нетаньяху.

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