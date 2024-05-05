Силы ПВО Украины осваивают пулеметы Максима

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Мобильные группы противовоздушной обороны (ПВО) Нацгвардии Украины провели тренировку с советскими пулеметами Максима и ротными ручными пулеметами образца 1946 года РП-46. Об этом пишет «Российская газета».

На снимках показаны импровизированные зенитные установки, состоящие из пулеметов на станке, который установлен в кузове пикапа. Часть установок оснастили двумя пулеметами Максима образца 1910/1930 года, а другие станки несут по одному пулемету РП-46 или ДШКМ. Подобные установки используют для борьбы с низколетящими беспилотниками.