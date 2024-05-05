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Сиявуш Гейдаров отметил религиозную толерантность в Азербайджане

Сиявуш Гейдаров отметил религиозную толерантность в Азербайджане

В Азербайджане представители всех народов живут как единая семья. Сегодня в городе Нидж Габалинского района по инициативе действующих в стране христианских религиозных общин отмечается Пасха.

Об этом сказал заместитель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Сиявуш Гейдаров.

По его словам, которые приводит «Репорт», тот факт, что представители христианской общины, проживающие недалеко от поселка Нидж, приехали в Габалу, чтобы вместе отпраздновать Пасху, является ярким примером заботы Азербайджана о немусульманских религиозных общинах.

«Эта стратегия, инициированная Азербайджаном, также дает миру послание о шагах, которые следует предпринять для установления мира с заботой о религиозных общинах. В настоящее время мы наблюдаем рост напряженности во всем мире. В основе этого лежат, в том числе религиозно-этнические конфликты.

Но в Азербайджане наблюдается совсем другая картина, представители разных национальностей и религий сосуществуют в условиях толерантности как единая семья. Мы гордимся этой традицией и сделаем все возможное для дальнейшего укрепления упомянутых нами ценностей», – подчеркнул С.Гейдаров.

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