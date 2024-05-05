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Сторонникам Макрона предрекли поражение на выборах в Европарламент

Сторонникам Макрона предрекли поражение на выборах в Европарламент

Центристский альянс Макрона ожидает тяжелое поражение на выборах в Европарламент, которые состоятся в июне — это будет самое разрушительное поражение в его карьере. Об этом пишет Financial Times.

Главная проблема – рост стоимость жизни во Франции, а также намечающееся сокращение госрасходов, которое вызвано крупным дефицитом бюджета в 5,5%. Кроме того, готовятся к урезанию социальные пособия и бюджеты местных властей.

Издание отмечает, что поддержка Макрона падает в наименее благополучных провинциях, а также она резко упала со стороны молодежи (до 4%, согласно последним опросам).

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