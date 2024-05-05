Россия допускает эскалацию между Ираном и Израилем

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Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак заявил в интервью РИА Новости, что рецидивы эскалации между Ираном и Израилем возможны из-за палестино-израильской проблемы.

По его словам, Москва в контактах призывает стороны отступить от опасной черты нового витка насилия.

Дипломат отметил, что из Тегерана поступают чёткие публичные сигналы о незаинтересованности в дальнейшей военной эскалации.

С Израилем, как добавил Кинщак, идёт диалог по широкому кругу тем региональной и международной повестки.