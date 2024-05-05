У Байдена допустили новое контрнаступление Украины

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После получения военной помощи США на сумму 61 млрд долларов, Украина попытается начать новое контрнаступление в 2025 году, чтобы удержать Россию от получения дополнительных преимуществ в этом году.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, которого цитирует Financial Times.

Он отметил, что все еще ожидает «российского прогресса в ближайший период» на поле боя несмотря на одобренный в апреле новый пакет финансирования США, поскольку «вы не можете сразу переключить выключатель».

Салливан отметил, что с новой помощью Вашингтона, Киев будет иметь возможность «удерживать линию» в течение 2024 года и «гарантировать, что Украина сможет противостоять российской атаке».

Указывая на сценарий войны в следующем году, Салливан сказал, что Украина планирует «двигаться вперед и вернуть себе территорию, которую россияне отобрали у нее».