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ГЭЦ проведет экзамены

ГЭЦ проведет экзамены

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 5 мая проведет очередные экзамены на уровне общего (9-летнего) среднего образования.

Согласно информации ГЭЦ, 5 мая состоятся следующие экзамены:

1. приемный экзамен для выпускников предыдущих лет в средние специальные учебные заведения;

2. дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников текущего года, желающих участвовать в конкурсе на языке, отличном от иностранного, который они сдавали на выпускном экзамене;

3. дополнительный экзамен по языку обучения для выпускников текущего года, желающих участвовать в конкурсе на языке, отличном от языка обучения, который они давали на выпускном экзамене;

4. выпускной экзамен для студентов IX курса текущего года, которые по разным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах, проводимых в марте и апреле, и по поводу которых обращались в Центр;

5. выпускной экзамен для желающих принять участие в итоговой аттестации по IX классу экстерном;

6. выпускной экзамен для выпускников IX классов прошлых лет, которые по разным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах и обратились по этому поводу в Центр.

Экзамены начнутся в 10:00. В 09:45 пропускной режим завершится. После этого прибывшие участники не будут допущены к экзаменам.

В экзаменах предполагается участие 11943 человек. В экзамене также примут участие 43 студента с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения, церебральным параличом, нарушениями слуха и другими). Для удобства сдачи экзаменов в экзаменационных помещениях выделены специальные залы, а лицам, у которых выявлены нарушения зрения на 81-100 процентов функций организма, назначены индивидуальные контролеры.

Всего для управления экзаменами было выделено 52 общих руководителя экзаменов, 141 руководитель экзаменов, 1121 руководитель, 160 сотрудников пропускного режима и 52 представителя здания.

Экзамены проводятся в городах Баку, Шеки, Ленкорань, Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Ширван, в Абшеронском, Шамкирском, Бардинском, Сабирабадском, Гейчайском, Джалилабадском, Хачмазском районах и в Нахчыванской Автономной Республике.

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