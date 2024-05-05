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В Париже прошел концерт памяти Гейдара Алиева (фото)

В Париже прошел концерт памяти Гейдара Алиева (фото)

В столице Франции Париже состоялся концерт, посвященный 101-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В концерте, организованном при поддержке «Ассоциации диалога Франция – Азербайджан» и поддержанном Государственным комитетом по работе с диаспорой Азербайджана, приняли участие французские политики, бизнесмены, журналисты, профессора и другие лица, сообщает «Репорт».

Выступая на мероприятии, посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева рассказала о роли Гейдара Алиева в истории нашей страны, на международной арене, его вкладе в демократическое, правовое государственное строительство и мировую политику.

На концерте азербайджанский пианист Эльдениз Алекбарзаде и флейтист Агарахим Гулиев исполнили песни известных азербайджанских композиторов и ряда зарубежных.

На мероприятии гостям была представлена выставка Souffle de printemps, состоящая из картин азербайджанской художницы Асмар Нариманбековой.

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