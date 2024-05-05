В Азербайджане прошли пасхальные службы (фото, видео)

238 Просмотров

Сегодня православные в Азербайджане отмечают один из главных христианских праздников – Пасху.

В ночь с 4 мая на 5 мая в православных храмах, расположенных в Баку и регионах Азербайджана, прошли пасхальные службы. В это время проходит Крестный ход, читается пасхальная утреня, освящаются пасхальные куличи, сообщает «Азертадж».

Праздничное богослужение состоялось и в Кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц.

Пресс-секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, протоиерей Константин Поминов отметил, что на территории Азербайджана всегда проживало множество национальностей и народностей, которые исповедовали различные религии. «В древние времена, как и сейчас, все эти народности не просто могли мирно существовать – они сотрудничали, помогали друг другу, жили и возделывали эту землю ради своих детей и внуков, женились, любили друг друга», – говорит он.

Протоиерей назвал знаменательным тот факт, что Пасха в этом году отмечается в важный для Азербайджана момент, когда территориальная целостность страны восстановлена: «Мы вернули все свои захваченные агрессором районы, освободили Карабах. Восстанавливается полноценная жизнь в Шуше, Ханкенди и во всех освобожденных районах нашей страны».

Протоиерей Константин Поминов поздравил весь народ, вне зависимости от национальности и вероисповедования, с Пасхой. «Мне бы хотелось, чтобы мир, любовь и добро всегда были в сердцах наших людей, чтобы Всевышний благословил нашу землю и чтобы Он всегда укреплял нас на добрые дела. Желаю нашей стране духовного, культурного и, конечно же, материального процветания», – заключил он.

Пасха – один из древнейших, важных и радостных праздников христиан. День святой Пасхи – праздник Воскресения Иисуса Христа – в этом году по православному календарю отмечается 5 мая. По традиции, с утра в последний четверг перед праздником верующие пекут куличи, вечером готовят пасху, в субботу несут их в церковь – освящать, а в ночь с субботы на воскресенье идут на Крестный ход – службу, знаменующую собой начало Пасхи и праздник Воскрешения Христа.

В Светлое Христово Воскресение принято собираться за пасхальным столом, угощать друг друга пасхой и куличами, бить яйца и приветствовать друг друга словами: «Христос Воскресе!».