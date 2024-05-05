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Православные христиане празднуют Пасху

Православные христиане празднуют Пасху

Православные верующие всего мира отмечают Пасху – самый важный из христианских праздников.

В этот день Церковь вспоминает победу Христа над грехом и смертью – победу, которая, как считают верующие, освободила человечество от рабства дьяволу и открыла для каждого путь спасения.

Пасха – переходящий праздник и каждый год отмечается в разное время не ранее 4 апреля и не позднее 8 мая, дата для каждого года отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю. Первые христиане праздновали Пасху еженедельно – пятница была днем поста в честь страданий Христовых, а воскресенье – днем радости о воскресшем Господе. Со II века праздник стал ежегодным. Современная православная пасхалия была принята в 325 году на I Вселенском соборе в Никее.

Несмотря на то, что часть Православных церквей мира живут по григорианскому, а часть – по юлианскому календарю, Пасху все православные празднуют в один день.

Богослужения этой ночи особенно торжественны и проходят во всех православных приходах.

Всего православными себя считают около 250 млн жителей Земли.

Воскресение Иисуса Христа не описано в канонических текстах Нового Завета, где рассказывается лишь о последующих событиях, связанных с ним. После смерти Спасителя его тайный ученик Иосиф Аримафейский забрал тело Христа и похоронил его в своем склепе, расположенном в саду у Голгофы, завалив вход каменной плитой. Согласно Писанию, на рассвете третьего дня после этого четыре ученицы Христа отправились к гробнице, чтобы умастить тело усопшего специальными благовониями. Они увидели, что камень сдвинут, а склеп пуст. Жены-мироносицы первыми из последователей Иисуса Христа узнали о воскресении, рассказав об этом остальным ученикам. День, в который произошли эти события, ныне называется воскресеньем.

Пасху празднуют в течение 40 дней, но самая торжественная ее неделя – первая, Светлая седмица, в течение которой ежедневно совершаются богослужения. Они точно повторяют службу пасхальной ночи. Двери алтарей всех храмов распахиваются, как символ открытых райских врат.

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Православные христиане празднуют Пасху
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