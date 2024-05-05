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Обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Пакистаном

Обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Пакистаном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Гамбию встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, на встрече было выражено удовлетворение динамикой азербайджано-пакистанских партнерских связей, отмечалось, что визиты и контакты представителей государства и правительства на высоком уровне придают особый импульс развитию этих связей.

Подчеркивалось, что есть большой потенциал для развития двусторонних торгово-экономических связей в рамках азербайджано-пакистанского стратегического партнерства. Говорилось о том, что Азербайджан придает важное значение взаимовыгодному сотрудничеству с Пакистаном и взаимной поддержке на платформах международных организаций, в том числе таких многосторонних структур, как ООН, Движение неприсоединения и Организация исламского сотрудничества.

Отмечено, что конференция СОР29, которую Азербайджан будет принимать в текущем году, создаст дополнительные возможности для азербайджано-пакистанского партнерства в области зеленой энергии.

В ходе встречи также состоялось обсуждение других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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