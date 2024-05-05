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В Украине рассказали, в каком случае воспользуются предложением Макрона

В Украине рассказали, в каком случае воспользуются предложением Макрона

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Киев может попросить западных союзников об отправке их солдат в Украину, если украинская армия не будет справляться с ситуацией на фронте.

Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу LCI.

«Я считаю, что это абсолютно возможно, что мы можем попросить (ввода войск. — ред.)», — заявил он.

Также Гончаренко поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона, ранее предлагавшего ввести иностранный воинский контингент в Украину. По словам депутата, заявление Макрона — это «хороший сигнал».

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