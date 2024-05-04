Мост Джаваншира в Баку может быть демонтирован (видео)

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Мост Джаваншира, расположенный в Хатаинском районе Баку, может быть демонтирован.

Как сообщает Xezerxeber.az, на мосту, сданном в эксплуатацию в 1962 году, в 2023 году при совместном участии специалистов британской компании Twi Caspian Sea и Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана были проведены работы по проверке на безопасность.

В ходе испытания с использованием 32-тонных грузовиков было установлено, что прогиб эстакады при движении грузовиков превышает норму, что вызывает опасность.

Комментируя тему, дорожный эксперт Ясин Мустафаев говорит, что в свое время необходимость строительства моста была связана с прокладкой железной дороги до расположенного неподалеку порта. Однако теперь порт и железная дорога ликвидированы, и необходимость в нестандартной дорожной развязке, которая вызывает пробки, отпала.

Также этот район был реконструирован по самым высоким стандартам, и этот мост нарушает современную гармонию этого района.

Следует отметить, что в процессе эксплуатации у моста возникали серьезные дефекты и деформации.