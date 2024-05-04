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ОИС призвала Армению выполнить свои обязательства

ОИС призвала Армению выполнить свои обязательства

Восстановление Азербайджаном суверенитета на всех своих территориях приветствуется.

Как сообщили в МИД Азербайджана, об этом говорится в итоговом коммюнике, принятом по итогам 15-го исламского саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В коммюнике выражена неизменная поддержка территориальной целостности Азербайджана, а также процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета друг друга, прозвучал призыв к выполнению обязательств Армении в этом направлении.

В коммюнике также отражено, что ОИС изменил название с «Контактная группа по агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики» на «Контактная группа по ликвидации последствий агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики», а Армению в очередной раз осудили за уничтожение образцов исламского наследия.

Судьба азербайджанцев, изгнанных с территорий нынешней Армении в ходе прошлого конфликта, вызвала беспокойство, и в этом направлении была выражена поддержка их достойному возвращению.

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