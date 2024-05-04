Байрамов: Азербайджан выступает за решение вопроса Палестины на основе принципа «двух государств»

Азербайджан выступает за решение вопроса Палестины на основе принципа «двух государств».
Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, принимая участие в 15-м саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Гамбии, сообщает МИД Азербайджана.
«Наша страна выступает за решение на основе принципа «двух государств» вопроса Палестины, который в настоящее время глубоко беспокоит весь исламский мир, а также оказывает постоянную поддержку для устранения тяжелых гуманитарных последствий конфликта для палестинского народа», – отметил Байрамов.