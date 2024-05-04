Байрамов: Азербайджан выступает за решение вопроса Палестины на основе принципа «двух государств»

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Азербайджан выступает за решение вопроса Палестины на основе принципа «двух государств».

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, принимая участие в 15-м саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Гамбии, сообщает МИД Азербайджана.

«Наша страна выступает за решение на основе принципа «двух государств» вопроса Палестины, который в настоящее время глубоко беспокоит весь исламский мир, а также оказывает постоянную поддержку для устранения тяжелых гуманитарных последствий конфликта для палестинского народа», – отметил Байрамов.