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В Германии из библиотек изъяли тысячи отравленных мышьяком книг

В Германии из библиотек изъяли тысячи отравленных мышьяком книг

В последние несколько недель из библиотек Германии и приграничного французского города Страсбурга изымают тысячи книг, обложки которых пропитаны мышьяком. Об этом сообщил телеканал Europe 1.

«В 1840-х годах книги с зелеными обложками вошли в моду, и для изготовления зеленого пигмента использовался мышьяк — продукт, который опасен при вдыхании», — рассказал телеканалу Жером Швейцер, сотрудник Национальной и университетской библиотеки Страсбурга.

Мышьяк может вызвать недомогание, тошноту и даже рак, поэтому сотрудники библиотек пытаются убрать с полок все книги с изумрудно-зелеными обложками.

«Есть вероятность, что оригинальная обложка с мышьяком осталась, но поверх нее был надет переплет для сохранения. Придется раскрывать книги, чтобы понять, есть ли у книги обложка или нет», — заявил Швейцер.

На эту задачу могут уйти месяцы, поскольку в страсбургской библиотеке хранятся сотни тысяч книг того периода. При обнаружении книги с пропитанной мышьяком обложкой ее сначала оцифровывают, а затем укладывают на хранение в герметичный ящик.

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