Объединим наши усилия: поможем двухлетнему Айхану выжить!

89 Просмотров

Семья Тагировых обращается к гражданам Азербайджана за помощью. Двухлетний Тагиров Айхан Артур оглу тяжело болен, страдает печеночной недостаточностью. Дорога каждая минута!

Сначала ребенка положили в детскую инфекционную больницу в Сабунчинском районе Баку, но там родителям сказали, что медучреждение не располагает необходимыми лекарственными препаратами для лечения. Ребенок несколько дней, можно сказать, оставался без надлежащего врачебного ухода. Более того, ребенка в тяжелом состоянии, с увеличенной печенью и высоким уровнем цитомегаловируса в крови, выписали домой, не проделав никаких процедур. Поскольку молодая семья Тагировых испытывает материальное стеснение, то сразу положить малыша в частную клинику она не решилась. Но после того, как родители обратились во всевозможные инстанции, им рекомендовали не терять время и положить малыша в частную клинику. В настоящее время ребенок находится в Baku Medical Plaza (Бабекский филиал), врачи клиники обещали родным сделать все необходимое, но для этого нужны деньги.

Уважаемые читатели, каждый перечисленный вами манат поможет семье Тагировых оплатить лечение Айхана! Единство творит чудеса. Азербайджанцы, сплотившись в единый кулак, победили оккупанта – Армению в войне и показали свою силу. Поможем нашему Айханчику выжить! Сотворим чудо!

Банковские реквизиты: 4169 7387 4461 4862, Kapital Bank.

Minval.az