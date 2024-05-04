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Экс-разведчик США заявил о планах ЦРУ осуществить госпереворот в Грузии

Экс-разведчик США заявил о планах ЦРУ осуществить госпереворот в Грузии

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США хочет организовать государственный переворот в Грузии.

Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

Риттер уверен, что беспорядки в Грузии будут развиваться по нарастающей и продлятся до осени.

«Идея состоит в том, чтобы привести партию «Грузинская мечта» к краху, чтобы во время выборов в октябре провокаторы из ЦРУ одержали верх», — сказал эксперт.

Прямо сейчас в Грузии можно наблюдать попытку агентов американской разведки совершить госпереворот, подчеркнул бывший разведчик Вооруженных сил США.

Несмотря на то, что полицейские действуют осторожно, протестующие все равно бросают в них камни, отметил Риттер. Если правоохранители начнут жестко отвечать, то это может привести к эскалации напряженности на улицах, предупредил эксперт.

Аналогичный сценарий ЦРУ мечтает реализовать в столице России, добавил он.

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