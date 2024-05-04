Лейборист Садик Хан в рекордный третий раз стал мэром Лондона

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Представитель оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Садик Хан переизбран на должность мэра Лондона и займет этот пост в третий раз, сообщает Telegram-канал Minval.az. Об этом свидетельствуют окончательные результаты прошедших 2 мая в Англии региональных выборов.

Мэр Лондона заявил, что выход из ЕС уже обошелся британской экономике в $178 млрд.

53-летний политик набрал 43,7% голосов избирателей (1 088 225 голосов), представительница правящей Консервативной партии Сьюзен Холл заручилась поддержкой 32,6% проголосовавших лондонцев (811 518).

Должность мэра Лондона была учреждена в 2000 году, до этого никому не удавалось занять этот пост трижды. Кен Ливингстон руководил городом с 2000 по 2008 год, Борис Джонсон – с 2008 по 2016 год.