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«Хезболла» заявила, что вывела из строя израильскую РЛС

«Хезболла» заявила, что вывела из строя израильскую РЛС

Террористическое формирование «Хезболлах» провела операцию против израильских войск в пограничном районе Шебаа, в ходе которой была выведена из строя радиолокационная станция противника, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал формирования.

«Отряды исламского сопротивления нанесли ракетный удар по вражескому объекту на высотах Шебаа и вывели его из строя прямым попаданием», – указывается в тексте.

В последний раз бойцы шиитской террористической группировки обстреливали израильскую РЛС в этом районе 19 апреля.

Как уточняется в сводке, снайперский огонь в субботу был открыт по вышкам с установленными камерами видеонаблюдения в пограничных пунктах «Байяд» и «Рагеб» на севере Израиля. «В результате прямого попадания выведена из строя шпионская аппаратура, которая позволяла противнику следить за ливанской территорией», – добавило формирование.

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