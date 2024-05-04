Польские журналисты пугают свой народ ядерным ударом со стороны России

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В Польше увидели угрозу будущему страны из-за размещения на территории государства ядерного оружия США, пишут журналисты издания Myśl Polska, ссылаясь на возможные ответные шаги России.

Колумнисты призвали руководства и жителей Польши задуматься, что будет с республикой и ее гражданами «после массированной атаки российских ракет с ядерными боеголовками по размещенному на территории Польши американскому ядерному оружию с целью его уничтожения». «Выживем ли мы как нация?» — задаются вопросом авторы статьи.

При этом министр национальной обороны республики Павел Залевский подтвердил, что Польша подала заявление об участии в ядерной программе НАТО. По его словам, Nuclear sharing действует и в других европейских странах. Программа предусматривает полный контроль американской стороны над применением ядерного оружия, которое могут разместить в Польше.