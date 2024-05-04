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Лондон: потери России в войне возрастут

Лондон: потери России в войне возрастут

В течение двух ближайших месяцев потери России в войне против Украины заметно возрастут как следствие усиления российских наступательных операций на востоке Украины, сообщает DW со ссылкой на британское министерство обороны.

Вероятный рост потерь последует «за незначительным снижением темпа операций в течение последних двух месяцев после падения Авдеевки», уточняет Лондон.

По данным разведки, в апреле 2024 года среднее ежедневное количество российских потерь убитыми и ранеными суммарно составляло 899 бойцов, а всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла порядка 465 тысяч военнослужащих.

По мнению британских разведчиков, Москва адаптировала свои войска к ведению войны на истощение, при которой ориентация сделана не на качество, а на количество. Россия «почти наверняка» сохранит этот подход, что будет иметь «длительные последствия» для ее армии, указывает Лондон.

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