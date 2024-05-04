Президент Ильхам Алиев отметил важность глобального сотрудничества в решении климатических проблем

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Президент Ильхам Алиев отметил важность глобального сотрудничества в решении климатических проблем, сообщает телеграм-канал Minval.az.

Об этом глава государства заявил телеканалу Euronews в Берлине на полях конференции «Петерсбергский климатический диалог».

«Это наша общая задача, и мы не должны жалеть усилий, чтобы внести свой вклад. Конечно, каждая страна, в зависимости от своих финансовых возможностей и от повестки дня, должна выполнять свою работу», – отметил президент И.Алиев, добавив, что «это непросто, поскольку мир многообразен и перед каждой страной стоит множество задач».