Распоряжением президента Азербайджана создана Прокуратура города Ханкенди

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Распоряжением президента Азербайджана создана Прокуратура города Ханкенди, сообщает «АЗЕРТАДЖ».

Текст распоряжения:

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Создать Прокуратуру города Ханкенди.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

2.1. в связи с созданием Прокуратуры города Ханкенди принять необходимые меры для решения вопросов обеспечения данной структуры зданием, оборудованием, средствами связи и транспорта и других вопросов материально-технического обеспечения;

2.2. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики

город Баку, 4 мая 2024 года