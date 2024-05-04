Распоряжением президента Азербайджана создана Прокуратура города Ханкенди, сообщает «АЗЕРТАДЖ».
Текст распоряжения:
Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
1.Создать Прокуратуру города Ханкенди.
2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики:
2.1. в связи с созданием Прокуратуры города Ханкенди принять необходимые меры для решения вопросов обеспечения данной структуры зданием, оборудованием, средствами связи и транспорта и других вопросов материально-технического обеспечения;
2.2. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 4 мая 2024 года