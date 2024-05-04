АБР направил обращение президенту Азербайджана в связи с поддержкой COP29

105 Просмотров

Азиатский банк развития (АБР) обратился с письмом к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), сообщает АЗЕРТАДЖ.

Об этом сообщил на брифинге генеральный директор регионального департамента АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

По его словам, в письме АБР выразил готовность оказать всестороннюю поддержку Азербайджану в проведении COP29.

«АБР написал письмо президенту Ильхаму Алиеву с предложением поддержки COP29. Мы уже инициировали техническую помощь с тем, чтобы повысить потенциал правительства для успешного проведения переговоров по COP29», – подчеркнул Евгений Жуков.