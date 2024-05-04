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Глава МОК Томас Бах готов нырнуть в грязную Сену, как и Макрон

Глава МОК Томас Бах готов нырнуть в грязную Сену, как и Макрон

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что готов искупаться в реке Сена перед началом Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает газета «Коммерсант».

Ранее о готовности поплавать в реке сообщал президент Франции Эмманюэль Макрон. Между тем официально в Сене нельзя купаться из-за загрязнений.

«Я еще не получил приглашение. Если я его получу, то буду очень рад присоединиться к ним и надеюсь, что вода не будет слишком холодной»,— сказал господин Бах Radio Canada, отвечая на вопрос о том, искупается ли он в Сене с мэром Парижа Анной Идальго и президентом Эмманюэлем Макроном.

26 июля пройдет церемония открытия Олимпийских игр в Париже в виде парада на Сене, по которой проплывут 180 лодок. Также на реке пройдут соревнования по плаванию и триатлону. Организация по защите окружающей среды Surfrider Foundation предупреждала, что лабораторные пробы показали превышение допустимого уровня загрязнений в два-три раза.

С 1923 года купание в Сене было запрещено из-за ее загрязнения сточными водами и промышленными отходами, а также из-за большого количества судов. В преддверии Олимпийских игр власти запустили несколько проектов по очистке воды в реке, стоимость одного из которых — возведение подземного хранилища — составляет почти €1,5 млрд. Как сообщала парижская префектура, с 2025 года для жителей откроют несколько зон для купания вдоль Сены.

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