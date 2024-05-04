Президент Грузии обвинила правительство в атаке на Конституцию страны

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство страны в атаке на Конституцию, в которой прописан проевропейский курс, сообщают грузинские СМИ.

Об этом политик заявила на встрече с послами зарубежных стран.

Президент призвала послов до конца мая, пока окончательно не принят законопроект «О прозрачности иностранного влияния», ставший причиной возникновения кризиса, способствовать визитам высокого уровня в Грузию.

«Инициирование законопроекта об иноагентах во второй раз было провокацией против людей, которые были рады видеть то, как открылись двери Евросоюза», – сказала она.

Президент полагает, что сложившаяся ситуация очень тревожная и в ней не существует компромиссных решений.