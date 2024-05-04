МИД Азербайджана и Международный военный штаб НАТО поделились публикациями о сотрудничестве

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Присоединение Азербайджана к Программе НАТО «Партнерство ради мира» является показателем постоянной приверженности страны содействию миру, говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети «Х».

В публикации говорится о том, что 4-го мая 1994-го года Азербайджанская Республика присоединилась к Программе НАТО «Партнерство ради мира»:

«Это знаменательное событие подчеркивает нашу неизменную приверженность сотрудничеству, укреплению безопасности и продвижению мира как на Южном Кавказе, так и во всем мире».

В тоже время на своих официальных аккаунтах «X» публикацией поделились и руководитель Военного комитета НАТО по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям и советник Международного военного штаба НАТО.

«Сегодня НАТО с гордостью отмечает 30-летие сотрудничества и обязательств с Азербайджаном в качестве партнера во имя мира. Посредством практического сотрудничества и политического диалога наше партнерство направлено на укрепление евроатлантической стабильности», – говорится в публикации.