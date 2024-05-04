Движение на некоторых улицах и проспектах Баку будет полностью ограничено

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Главное управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям в связи с «Бакинским марафоном-2024».

В обращении говорится, что завтра утром движение на некоторых улицах и проспектах города Баку будет полностью ограничено.

«В связи с проведением «Бакинского марафона-2024» завтра утром с 09:00 до 14:00 в целях обеспечения безопасности участников на некоторых улицах и проспектах будет полностью ограничено дорожное движение», – говорится в сообщении.

Забег стартует и завершится на Площади флага.

Маршрут марафона: Площадь государственного флага – Приморский бульвар – Бакинский международный морской вокзал – проспект Нефтчиляр – Бакинский бульвар Белый город – улица Хагани Рустамова – Бакинский бульвар Белый город – проспект 8 Ноября, часть улицы Юсифа Сафарова – пересечение улиц Афияддина Джалилова и Узеира Гаджибейли – мост Джаваншира – улица Узеира Гаджибейли – проспект Нефтчиляр – Баиловский круг – Бибиэйбатская дорога (Дворец водных видов спорта) – Приморский бульвар (позади Дворца водных видов спорта, Baku Crystal Hall) – Площадь государственного флага.