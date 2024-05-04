В проливе Дарданеллы застопорился двигатель российского танкера

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В проливе Дарданеллы у следовавшего из Греции в Россию под флагом Вьетнама танкера Sea Marine 1 двигатель вышел из строя, сообщили CGTNTurk и BirGun.

Судно отбуксировали в район Шевкетие в Турции, где оно бросило якорь.

Двигатель Sea Marine 1 вышел из строя перед мостом Чанаккале 1915 года во время прохода через Босфор. На движение судов инцидент не повлиял. В результате никто не пострадал. Что перевозило судно, не уточняется.

Источник в генеральном управлении береговой охраны Турции сообщил российскому «РИА Новости», что на борту танкера не было груза.